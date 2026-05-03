В российском регионе сгорели 16 домов

09:27, 3 мая 2026

В Томской области сгорели 16 домов
Юлия Юткина

Фото: Главное управление МЧС России по Томской области / VK

В селе Новоильинка Томской области сгорели 16 домов, пять из них нежилые. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Мазур.

По словам Мазура, пожар удалось локализовать с привлечением дополнительных сил из Томска. Пожарные потушили пал сухой травы, распространившийся на 70 гектаров. «Село отстояли», — заявил губернатор. Известно, что он выехал на место.

В посте губернатор также обратился к жителям Томской области и напомнил, что в регионе действует особый противопожарный режим. «Следует исключить любые работы с огнем вблизи и непосредственно в населенных пунктах, в лесу, на объектах инфраструктуры и предприятиях. Нужно быть предельно осторожными с огнем в быту. Тем более, в такой ветер, как вчера», — добавил он.

Ранее сообщалось, что трое детей заживо сгорели в жилом доме в Дубинино в Шарыповском районе в Красноярском крае. Предположительно, в квартире произошло замыкание проводки.

