15:30, 3 мая 2026

Россиян призвали на месяц отказаться от алкоголя после майских праздников

Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Мельникова рассказала, как восстановиться после злоупотребления алкоголем и переедания во время майских праздников. Советами она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

В первую очередь врач призвала после майских праздников примерно на месяц полностью отказаться от алкоголя и сократить потребление продуктов с высоким содержанием холестерина.

«Рацион должен быть сбалансированным и включать все необходимые нутриенты. Оптимально, если половину тарелки будут составлять овощи, четверть — белковые продукты (рыба, мясо, яйца), и еще четверть — сложные углеводы. Ужин желательно завершать за три-четыре часа до сна, а также поддерживать достаточный уровень гидратации — около 1,5-2 литров воды в день», — добавила Мельникова.

Чтобы восстановиться после майских праздников, доктор также посоветовала заниматься физической активностью не менее 30 минут каждый день. По ее словам, подойдут умеренные аэробные нагрузки: прогулки, плавание, йога или танцы.

Ранее гастроэнтеролог Максим Чулев перечислил ингредиенты, которые превращают супы во вредную еду. Он заявил, что это блюдо делают неполезными копчености, колбасы, сливки, плавленый сыр, а также большое количество соли.

