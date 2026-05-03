Стало известно о параноидальном страхе главы Пентагона

17:45, 3 мая 2026

The Guardian: Глава Пентагона Хегсет боится увольнения
Юлия Юткина

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Глава Пентагона Пит Хегсет боится, что президент США Дональд Трамп его уволит. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на внутренние источники.

Газете стало известно, что страх Хегсета носит параноидальный характер. Из-за него он все больше отстраняется от чиновников ведомства, ограничивая общение узким кругом друзей и родственников. Так, на некоторые официальные заседания Хегсет приходит с женой. Также к нему близки его брат Фил, назначенный им старшим советником, адвокат Тим Парлаторе и бывший морпех Рики Бьюриа.

По данным издания, Хегсет опасается, что его опыт службы майором пехоты национальной гвардии и участия в боевых действиях в Ираке и Афганистане кажется Трампу недостаточным для такой высокой должности.

Ранее Пит Хегсет заявил, что Трамп сохраняет намерение добиться мирного урегулирования конфликта на Украине. Глава Пентагона также раскритиковал подход предыдущей администрации, назвав его «бесконтрольными» миллиардными выплатами Киеву.

