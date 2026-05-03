Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:42, 3 мая 2026Россия

Стало известно о погибших на месте обрушения рудника в Магаданской области

МЧС сообщило о четырех погибших на месте обрушения рудника в Магаданской области
Мария Винар

Кадр: МЧС Магаданской области / MAX

Спасатели нашли тела четырех погибших на месте обрушения рудника в Магаданской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Предварительно под завалами могут находиться до восьми человек. Работы по спасению людей ведутся в круглосуточном режиме. Власти организовали помощь родственникам погибших. На месте происшествия работают психологи МЧС.

30 апреля стало известно об обрушении рудника на угольном разрезе «Кадыкчанский» в Сусуманском городском округе. Губернатор региона Сергей Носов назвал инцидент групповым несчастным случаем. По его словам, разбор завалов ведется осторожно, руководство предприятия принимает все необходимые меры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе назвали условия штурма Одессы

    На Украине назвали сроки окончания конфликта с Россией

    Назван фаворит в шестом матче серии плей-офф КХЛ «Авангард» — «Локомотив»

    Стало известно о параноидальном страхе главы Пентагона

    Стало известно о погибших на месте обрушения рудника в Магаданской области

    В России предсказали скорое столкновение с Европой

    Санду съездила в Чернобыль и задумалась о ядерной аварии

    Невролог раскрыла самый доступный способ позаботиться о здоровье мозга

    Определился первый финалист Кубка Гагарина

    Названа причина отказа Зидана возглавить «Реал»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok