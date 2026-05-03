Стало известно о погибших на месте обрушения рудника в Магаданской области

МЧС сообщило о четырех погибших на месте обрушения рудника в Магаданской области

Спасатели нашли тела четырех погибших на месте обрушения рудника в Магаданской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Предварительно под завалами могут находиться до восьми человек. Работы по спасению людей ведутся в круглосуточном режиме. Власти организовали помощь родственникам погибших. На месте происшествия работают психологи МЧС.

30 апреля стало известно об обрушении рудника на угольном разрезе «Кадыкчанский» в Сусуманском городском округе. Губернатор региона Сергей Носов назвал инцидент групповым несчастным случаем. По его словам, разбор завалов ведется осторожно, руководство предприятия принимает все необходимые меры.