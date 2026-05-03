Мендель заявила о демографической катастрофе на Украине из-за конфликта

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель предрекла демографическую катастрофу в стране. Об этом она написала в X (ранее — Twitter).

Мендель считает, что украинцы, которые покинули страну, вряд ли вернутся. «В западных странах многие впервые в жизни обрели стабильность, чего Украина не могла предоставить ни разу с момента получения независимости в 1991 году», — заявила она.

Кроме того, Мендель отметила, что конфликт будет продолжать вытеснять из Украины все больше и больше людей.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник высказался о сроках окончания специальной военной операции. Он заявил, что российская сторона завершит конфликт тогда, когда выполнит все поставленные цели. При этом он уточнил, что задачу может усложнить выделение Евросоюзом кредита Украине на 90 миллиардов евро.