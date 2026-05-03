09:15, 3 мая 2026

Врач объяснил опасность разгрузочных дней после майских праздников

Юлия Юткина
Фото: Alina Tanya / Shutterstock / Fotodom  

Разгрузочные дни на кефире и воде после майских праздников могут вызвать спазмы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Об опасности таких диет рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» Евгений Белоусов, как пишет «Газета.Ru».

По словам врача, после застолья нельзя садиться на детокс-диеты, поскольку они также замедляют регенерацию слизистой ЖКТ. Он объяснил, что на майских праздниках люди чаще всего пьют алкоголь и едят шашлык. Уксус, горчица и перец в маринадах для мяса раздражают слизистую, а продукты горения на углях временно угнетают моторику кишечника. Алкоголь же нарушает состав микробиома — сообщества бактерий, отвечающих за синтез витаминов, защиту от патогенов и нормальное всасывание. В совокупности с избытком белка это приводит к тяжести в животе, изжоге и нарушениям стула.

При таких состояниях, как утверждает Белоусов, необходимо избегать концепции «детокса»: печень и почки обезвреживают токсины непрерывно, а агрессивные очистительные чаи, клизмы или голодание лишь повреждают слизистую и истощают запасы электролитов.

«В подавляющем большинстве случаев ЖКТ восстанавливается за пять-семь дней. В первые три дня необходимо пить 1,8–2 литра жидкости: чистую воду, слабый зеленый чай, отвар шиповника, соки без сахара. Кофе, газировка, алкоголь и пакетированные соки под запретом», — отметил гастроэнтеролог.

Основу рациона для восстановления должны составлять термически обработанные овощи, разваренные крупы, нежирная рыба, паровые тефтели из индейки или куриной грудки. Хлеб разрешен только в подсушенном виде, молочные продукты стоит употреблять в минимальном объеме. Последний прием пищи нужно заканчивать за три часа до сна.

На четвертый-седьмой день после застолья Белоусов рекомендует постепенно возвращать привычные продукты: по одному в день, отслеживая реакцию. Параллельно следует вводить псиллиум (шелуху семян подорожника блошного) и печеные яблоки, — они богаты растворимой клетчаткой, которая служит пищей для полезных бактерий и мягко регулирует стул.

Ранее терапевт и гастроэнтеролог сети клиник «Семейная» Айсель Мамедова рассказала, почему нельзя пережаривать шашлык. По словам врача, в подгоревшем мясе образуются канцерогены, которые повышают вероятность развития онкологических заболеваний и приводят к преждевременному старению организма.

