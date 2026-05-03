Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:43, 3 мая 2026Россия

Женщинам-волонтерам запретили убирать пляжи Туапсе

Женщинам-волонтерам запретили убирать мазут на пляжах Туапсе
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Мария Чалая / ТАСС

Администрация Туапсе и краевое управление МЧС запретили женщинам-волонтерам заниматься уборкой нефтепродуктов на береговой линии. Об этом сообщает корреспондент «Ъ».

Решение объяснили заботой о репродуктивном здоровье женщин. На собрании волонтеров женщин снова призвали не убирать мазут на пляжах и попросили отнестись к этому с пониманием. По словам корреспондента «Ъ», некоторые волонтерки ответили, что сами будут решать, что им делать со своим репродуктивным здоровьем.

Ранее сообщалось, что все утечки нефти, возникшие после атаки ВСУ на Туапсе, остановлены. Часть нефтепродуктов попала в акваторию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прибыл в столицу страны ЕАЭС

    Выжившая после ДТП россиянка создала карту доступных для инвалидов мест Москвы

    Зрители увидели трендовую стрижку блогера и обрадовались собственным лысинам

    Стало известно о планах НАТО по созданию кинопропаганды

    Иран пригрозил США клaдбищeм

    Стоимость строительства мегамоста на Сахалин с материка оценили

    В России перечислили доступные льготы некоторым категориям граждан в 2026 году

    Увеличение количества военных вертолетов США у Дубая увидели со спутника

    Чиновника задержали за охоту на изюбра

    В России объяснили пользу «утилизации» бойцов ВСУ для Минобороны Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok