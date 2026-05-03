Женщинам-волонтерам запретили убирать пляжи Туапсе

Женщинам-волонтерам запретили убирать мазут на пляжах Туапсе

Администрация Туапсе и краевое управление МЧС запретили женщинам-волонтерам заниматься уборкой нефтепродуктов на береговой линии. Об этом сообщает корреспондент «Ъ».

Решение объяснили заботой о репродуктивном здоровье женщин. На собрании волонтеров женщин снова призвали не убирать мазут на пляжах и попросили отнестись к этому с пониманием. По словам корреспондента «Ъ», некоторые волонтерки ответили, что сами будут решать, что им делать со своим репродуктивным здоровьем.

Ранее сообщалось, что все утечки нефти, возникшие после атаки ВСУ на Туапсе, остановлены. Часть нефтепродуктов попала в акваторию.