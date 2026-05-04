11 человек стали жертвами самосуда из-за кражи пенисов

В мозамбикских провинциях самосуд над подозреваемыми в колдовстве унес жизни 11 человек. Толпа линчевала тех, кого считали виновными в краже пенисов, сообщает издание Plataforma Media.

С 18 апреля страну охватила волна насилия из-за слухов о том, что прикосновение ведьмы или колдуна может заставить мужские гениталии усохнуть или исчезнуть. В общей сложности жертвами самосуда стали 11 человек в трех провинциях.

По данным полиции, в Нампуле зафиксировано 16 случаев дезинформации, приведших к двум смертям и восьми ранениям, 24 человека арестованы. В Кабу-Делгаду убиты пятеро, ранены 20 местных жителей, еще не менее 25 арестованы. В Замбезии смертельные травмы получили еще четверо.

Врачи и судмедэксперты опровергли слухи, заявив, что «исчезновение пенисов» — не более чем массовый психоз. Осмотр пациентов, боявшихся стать жертвами колдунов, не выявил никаких анатомических изменений, а психологи помогли пострадавшим вернуться в норму.

Полиция Мозамбика объявила режим повышенной готовности, пообещав «беспощадность к распространителям дезинформации», и призвала граждан доверять правосудию, а не вершить его на улице.

Власти провинции Кабу-Делгаду уже назвали ситуацию «террором». В стране продолжается кампания по развенчанию мифов о черной магии.

Ранее глава Министерства внутренних дел Танзании Патробас Катамби пригрозил жителям наказанием за распространение ложных слухов о краже мужских половых органов. Он призвал граждан не брать закон в свои руки и сотрудничать с властями.