00:05, 4 мая 2026Россия

4 мая: какой праздник отмечают в России и мире

Александра Кравченко
Александра Кравченко (внештатный автор)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

4 мая в мире празднуют Международный день пожарных, День «Звездных войн» и День борьбы с буллингом. Свой день рождения отмечают актер Денис Дорохов и режиссер Валерий Курыкин. Какие еще события приходятся на 4 мая, каковы приметы этого дня, и кто из знаменитостей родился, рассказывает «Лента.ру».

Праздники в мире

Международный день пожарных

Этот праздник был учрежден после масштабного австралийского пожара в Линтоне (штат Виктория) в декабре 1998 года. Тогда в ходе отчаянной борьбы с лесным пожаром жизни лишились пятеро спасателей. Было принято решение ежегодно вспоминать о них, а также о других пожарных, отдающих свои жизни ради людей. Символом праздника стала красно-синяя лента, символизирующая пламя и воду.

Фото: Courtney Wentz / Unsplash

Всемирный день борьбы с буллингом

В 2012 году ООН выдвинула инициативу о закреплении этого праздника на официальном уровне. Дело в том, что травля — это действительно серьезная проблема, с которой сталкиваются члены многих коллективов, особенно детских. Так, в России каждый третий ребенок хотя бы раз подвергался буллингу.

Символами дня являются рубашки или футболки розового цвета, их надевают все, кто хочет выразить свою негативную позицию по отношению к проблеме.

Какие еще праздники отмечают в мире 4 мая

  • День «Звездных войн»;
  • День собачьего счастья;
  • Всемирный день дарения.

Какой церковный праздник 4 мая

День памяти мучеников Феодора, матери его Филиппии, Диоскора, Сократа и Дионисия

Святые мученики Феодор, мать его Филиппия, Диоскор, Сократ и Дионисий пострадали в царствование императора Антонина Пия (138–161).

Феодор состоял на службе у одного военачальника. За отказ принести жертву идолам его было решено казнить. Однако во время расправы началось землетрясение, из недр земли хлынул поток воды и погасил огонь, в котором пытали Феодора. После этого военачальник попросил жреца Диоскора повторить это чудо, воззвав к Зевсу. Но Диоскор ответил, что уверовал в Христа, за что его тоже обрекли на казнь.

В это время Феодора продолжали мучить. Видя чудеса, которые уберегли юношу от кончины, два воина, Сократ и Дионисий, вознесли хвалу Христу. Их тоже обрекли на мучения, но палачи все никак не могли расправиться с верующими. Мать Феодора Филиппия укрепляла мучеников в подвиге, однако она отказалась спасти сына, зная, что ему суждено пострадать за веру. В итоге святого Феодора распяли на кресте, а остальным отсекли головы.

Фото: Михаил Котов / Фотобанк Лори

Какие еще церковные праздники отмечают 4 мая

  • Дeнь пaмяти cвятoгo пpaвeднoгo Aлeкcия Бopтcуpмaнcкoгo;
  • Дeнь пaмяти cвящeннoмучeникa eпиcкoпa Бeнeвeнтcкoгo Иaннуapия.

Приметы на 4 мая

  • Увидеть большое количество цветков на черемухе — к влажному лету;
  • Заметить распустившуюся березу — к сухому лету, а клен — к дождливому;
  • Попасть под небольшой дождик — к неудаче.

Кто родился 4 мая

Татьяна Самойлова (1934 — 2014)

Актриса родилась в 1934 году в Ленинграде. Первая же главная роль в фильме Михаила Калатозова «Летят журавли» принесла Татьяне Самойловой невероятную славу. Кинокартина заслужила «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале, а сама актриса получила премию «Апельсиновое дерево» — за очарование и скромность.

Однако после такого успеха Самойлова снималась в кино не так часто, ее фильмография насчитывает всего 24 работы. При этом актрису настойчиво приглашали в Голливуд, но советское правительство не давало ей разрешения на поездку в США. Второй важнейшей ролью Самойловой стала Анна Каренина в одноименном фильме. Ушла из жизни актриса в свой же день рождения в 2014 году в Москве.

Российская актриса Татьяна Самойлова. 1950-е годы. СССР

Фото: Russian Look / Globallookpress.com

Одри Хепберн (1929 — 1993)

Икона стиля, актриса и фотомодель родилась в Брюсселе в 1929 году. Славу ей принесла съемка в фильме «Римские каникулы» — именно эта кинокартина поделила жизнь Хепберн на до и после. Внезапно девушка превратилась в объект интереса поклонников по всему миру, ей вручили «Оскар» и провозгласили «принцессой Голливуда».

Многие другие фильмы с Одри Хепберн также были довольно успешны. Среди них — «Завтрак у Тиффани», «Моя прекрасная леди», «Как украсть миллион», «Шарада», «Двое в дороге». Не стало актрисы 20 января 1993 года в Швейцарии, причиной было онкологическое заболевание.

8 апреля 1964 года. Фильм «Париж, когда там жара». На фото: Уильям Холден в роли Ричарда Бенсона и Одри Хепберн в роли Габриэль Симпсон

Фото: Richard Quine Productions / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Кто еще родился 4 мая

  • Касьян Голейзовский (1892-1970) — советский артист балета;
  • Денис Дорохов (39 лет) — российский актер;
  • Валерий Курыкин (82 года) — советский и российский режиссер.

