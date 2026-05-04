Google раскрыла тайну Android

18:25, 4 мая 2026

Google: Android может занимать больше места в памяти смартфона из-за ИИ
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Yura Fresh / Unsplash

В корпорации Google объяснили, почему после регулярных обновлений Android операционной системе (ОС) может не хватить памяти в смартфоне. Об этом сообщает издание 9to5Google.

Специалисты медиа обратили внимание на жалобы пользователей Android, которые заметили, что таинственный компонент ОС под названием AICore может занимать много места в памяти телефона. По словам авторов, проблема появилась еще пару лет назад, когда на устройствах стали внедрять инструменты искусственного интеллекта (ИИ), и стала усугубляться в последнее время. В Google раскрыли, с чем это может быть связано.

По словам авторов, компонент AICore доступен на смартфонах под управлением Android 14 и более новых версий ОС. Он включает в себя проверку орфографии, автоматическое обнаружение речи, защиту от интернет-мошенников и прочие функции. Проблема того, что AICore резко увеличивается в размерах, связана с процессом обновления нейросетей.

Время от времени Android-устройства получают апдейты — новые версии ИИ-сервисов приходят на смену старым. Однако в течение трех дней с момента обновления ОС хранит в памяти и новую, и старую прошивку. Это необходимо для того, чтобы система могла откатиться к работающему компоненту в случае сбоя нового. Журналисты подытожили, что пользователям смартфонов не надо ничего делать — Android сама удалит старую прошивку из памяти.

Ранее выяснилось, что многие пользователи Android-смартфонов столкнулись с исчезновением переписок в программе Google Messages. Инженеры Google объяснили, что проблема может быть связана с процессом индексации сообщений, и скоро она должна решиться сама собой.

