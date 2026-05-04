Бывший СССР
11:13, 4 мая 2026Бывший СССРЭксклюзив

Отказ Алиева от участия в саммите с Зеленским объяснили

Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев из-за нерешенных вопросов с Арменией не поехал на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Ереване, в котором также принимает участие украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

Накануне пресс-служба Алиева сообщила, что он не будет очно посещать саммит ЕПС, вместо этого он выступит с видеообращением.

По словам Притчина, Азербайджану было важно присутствовать на мероприятии с точки зрения расширения влияния Баку на международной арене. Однако, добавил он, имеет место незавершенность процесса урегулирования отношений с Ереваном: азербайджанская сторона ждет изменения армянской конституции в соответствии со своими требованиями, а также решения вопроса по началу строительства Зангезурского коридора на территории Армении.

И поэтому в таких условиях Ильхам Алиев предпочитает избегать поездок до момента, пока вопрос [с Арменией] не будет решен

Станислав Притчин заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН

Отдельно эксперт отмечает, что Армения для Алиева является не совсем нейтральной площадкой из-за оставшихся проблем в отношениях двух государств. Если бы президент Азербайджана лично посетил Ереван, то принимающий саммит премьер-министр Никол Пашинян использовал бы статус организатора в свою пользу. В частности, «чтобы каким-то образом оказать дополнительное психологическое давление на Ильхама Алиева», подытожил Притчин.

Саммит ЕПС проходит в Армении с 4 по 5 мая. На нем собрались лидеры стран Евросоюза (ЕС), Западных Балкан, Южного Кавказа, а также Украины и Молдавии для обсуждения ряда вопросов, в том числе сближения Армении с ЕС и украинского конфликта.

