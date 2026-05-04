22:33, 4 мая 2026Мир

Белый дом показал Трампа в образе Мандалорца

Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп. Фото: Nathan Howard / Reuters

Белый дом опубликовал изображение президента США Дональда Трампа в образе Мандалорца из одноименного сериала к 4 мая, который считается неофициальным днем кинематографической саги «Звездные войны».

Американский лидер изображен в костюме персонажа со шлемом в одной руке и флагом США в другой, а на поясе у политика — сумка с Грогу. «В галактике, где требуется сила, Америка стоит наготове. Таков путь», — говорится в описании к фотографии.

Поклонники выбрали 4 мая днем «Звездных войн» из-за часто звучащей в фильме и ставшей знаменитой цитаты May the Force be with you («Да пребудет с тобой Сила»), которую многие обыгрывают как May the fourth be with you (fourth — четвертый и May — май).

В прошлом году Белый дом показал фото Трампа в образе джедая из «Звездных войн». «Счастливого 4 мая всем, включая радикальных левых безумцев, которые так упорно борются за возвращение в нашу галактику лордов ситхов», — гласит надпись под фотографией.

