Биолог предостерегла от слишком частого посещения ванной комнаты

Биолог Лялина: Гигиена не должна агрессивно пересушивать кожу

Многие воспринимают отсутствие душа как вопрос эстетики, но на самом деле это вопрос здоровья кожи и микробиома, напомнила и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина. Комментарий она дала «Ленте.ру».

Эксперт напомнила, что когда человек не смывает пот, кожное сало и омертвевшие клетки, создается идеальная питательная среда. Она объяснила, что в таком случае полезные бактерии вытесняются патогенными, что приводит к воспалениям, прыщам и фолликулиту — воспалению волосяных луковиц. Кроме того, грибки также обожают влажную и теплую среду, дополнила она.

«Поэтому накопление пота и застой влаги в складках кожи (подмышки, пах, между пальцами ног) — прямой путь к дерматофитиям, кандидозу и грибку ногтей. Кожное сало при окислении начинает неприятно пахнуть, но помимо запаха, оно может вызывать контактный дерматит и раздражение. Кожа "задыхается", ее естественный процесс обновления нарушается из-за слоя "грязевой корки"», — предупредила Лялина.

Биолог отметила, что если у человека активный образ жизни, он сильно потеет, живет в жарком климате или имеет склонность к жирной коже — мыться раз в неделю недостаточно. При этом она подчеркнула, что единой нормы не существует, но базовый стандарт — это ежедневный душ или хотя бы мытье ключевых зон: подмышки, пах, стопы, чтобы контролировать популяцию бактерий. При этом людям с сухой кожей можно мыться реже, через день, чтобы не смывать защитный липидный слой.

«Главное правило: гигиена должна быть направлена на удаление излишков пота и себума, но не должна агрессивно пересушивать кожу. Если вы чувствуете дискомфорт, зуд или заметили изменение запаха — значит, частоту мытья нужно увеличивать», — сказала Лялина.

Ранее эндокринолог Екатерина Янг подсказала способ борьбы с перхотью. По ее мнению, в первую очередь нужно сократить потребление сладостей.