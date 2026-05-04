15:46, 4 мая 2026

Бывшая ведущая «Вестей» раскрыла «суровую» особенность жизни в европейской стране

Уехавшая в Европу ведущая Курбангалеева назвала суровым климат в Норвегии
Маргарита Щигарева
Фото: Susana Vera / Reuters

Бывшая ведущая программы «Вести» на канале «Россия 1» Фарида Курбангалеева (признана Минюстом РФ иноагентом; внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), уехавшая в Европу, рассказала о жизни в Норвегии. Особенность этой страны она раскрыла YouTube-проекту «И грянул Грэм».

Курбангалеева заявила, что недавно переехала в город Киркенес на севере Норвегии и работает там в редакции местного издания. Она назвала климат в этой местности суровым.

«Это понимаешь, когда утром смотришь прогноз погоды и видишь, что сегодня у тебя ноль [градусов Цельсия], но из-за очень сильных порывов ветра ощущается как -16. Давненько я такого не переживала», — добавила ведущая. Она также отметила, что при переезде не задумывалась об особенностях погоды в Норвегии, и смена места жительства далась ей легко.

Ранее стало известно, что с Курбангалеевой захотели взыскать сотни тысяч рублей из-за неоплаченных штрафов. Согласно базе данных Федеральной службы судебных приставов России, в отношении журналистки возбудили пять исполнительных производств.

