Число сбитых на подлете к Москве беспилотников ВСУ выросло

Собянин сообщил о двух сбитых на подлете к Москве БПЛА

Число сбитых на подлете к Москве украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) выросло. Это следует из публикации мэра столицы Сергея Собянина в Telegram-канале.

«Системой ПВО Минобороны сбиты два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

Каких-либо других подробностей об отражении атак градоначальник не привел.

Ранее Собянин сообщал, что БПЛА попал в здание в районе Мосфильмовской улицы в Москве. Уточнялось, что эвакуация жителей не проводилась, угрозы жизни и здоровью людей не было. Затем мэр сообщил еще о нескольких сбитых БПЛА за день.