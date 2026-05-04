Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:27, 4 мая 2026Россия

Число сбитых на подлете к Москве беспилотников ВСУ выросло

Собянин сообщил о двух сбитых на подлете к Москве БПЛА
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Число сбитых на подлете к Москве украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) выросло. Это следует из публикации мэра столицы Сергея Собянина в Telegram-канале.

«Системой ПВО Минобороны сбиты два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

Каких-либо других подробностей об отражении атак градоначальник не привел.

Ранее Собянин сообщал, что БПЛА попал в здание в районе Мосфильмовской улицы в Москве. Уточнялось, что эвакуация жителей не проводилась, угрозы жизни и здоровью людей не было. Затем мэр сообщил еще о нескольких сбитых БПЛА за день.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает». Глава Дагестана сделал заявление после увольнения. У него есть одна просьба

    Раскрыта схема мошенничества перед 9 Мая с данными о пропавшем на войне родственнике

    Афера с фото молодой соседки довела 73-летнюю пенсионерку до суда

    Россиян предупредили об опасных ягодах

    Названы провоцирующие мигрень продукты

    Число сбитых на подлете к Москве беспилотников ВСУ выросло

    Google раскрыла тайну Android

    В России сертифицирован новый кроссовер Tenet

    В России назвали условие для роста авторынка

    В Москве начался «белкопад»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok