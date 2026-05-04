Европу признали неспособной обеспечить свою оборону

Коньков усомнился в способности Европы обеспечить себя всеми видами обороны

Риторика о необходимости Европы самостоятельно обеспечить себя всеми видами обороны среди европейских политиков будет развиваться, однако в ближайшие годы этого не произойдет, считает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков. Своим мнением политолог поделился в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Конькова, Европа не привыкла к автономии в этом вопросе, потому что в последние десятилетия у стран был «некий зонтик безопасности» со стороны Соединенных Штатов.

«Сегодня в контексте всех трамповских нападок на Европу, всех трамповских амбиций с точки зрения отделения американских интересов от европейских, конечно, есть определенные предпосылки того, что в Европе зреют настроения, чтобы она это делала сама. Другое дело, что это все равно процесс длительный. [Президент США Дональд] Трамп все равно до ближайших президентских выборов остается. Это чуть больше двух лет. За эти годы Европа не успеет перенастроиться», — заключил политолог.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа должна быть способна сама производить все необходимое для защиты от баллистических ракет и других видов вооружений.

Украинский лидер также заявил о возможности Киева внести свой вклад в оборону Европы и предложил европейским странам присоединиться к сотрудничеству в формате соглашения по дронам.