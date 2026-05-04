Зеленский сделал заявление о возможностях Европы

Зеленский: Европа должна быть способна сама производить все для защиты

Европа должна быть способна сама производить все необходимое для защиты от баллистических ракет и других видов вооружений. Об этом на саммите Европейского политического сообщества заявил президент Украины Владимир Зеленский, его выступление опубликовано в Telegram.

«Я считаю, что Европа должна быть способна самостоятельно производить все необходимое для защиты от всего — всех баллистических ударов и других видов вооружений», — сказал он.

Украинский лидер также заявил о возможности Киева внести свой вклад в оборону Европы и предложил европейским странам присоединиться к сотрудничеству в формате Drone Deals (соглашение по дронам — прим. «Ленты.ру»). Такие соглашения предполагают совместное с Киевом производство беспилотников.

Ранее также Зеленский раскрыл подробности сделок по беспилотникам для партнеров Украины. По его словам, Киев готов сотрудничать в работе над БПЛА, ракетами и средствами радиоэлектронной борьбы.