Иран выступил с предупреждением США

Азизи: Отправка кораблей США через Ормузский пролив будет нарушением перемирия

План США по отправке военных кораблей для сопровождения судов через Ормузский пролив будет расцениваться как нарушение перемирия. Об этом заявил высокопоставленный иранский чиновник Ибрахим Азизи, передает CNN.

«Управление Ормузским проливом и Персидским заливом не будет осуществляться на основе бредовых заявлений Трампа!» — подчеркнул чиновник.

По словам Азизи, любое вмешательство США в новый морской режим Ормузского пролива будет рассматриваться как нарушение режима прекращения огня.

Ранее Трамп анонсировал операцию по сопровождению торговых судов, заблокированных в Ормузском проливе из-за военного конфликта. Она должна начаться уже 4 мая.