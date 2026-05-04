Известного советского военачальника нашли мертвым в Доме на набережной в Москве

Начальника войск химзащиты СССР Петрова нашли без признаков жизни в Москве

Известного советского военачальника, генерал-полковника Станислава Петрова нашли мертвым в Доме на набережной в Москве. Об этом стало известно MK.RU.

Начальнику войск химзащиты СССР было 87 лет. Его обнаружили около 7 утра родственники. По предварительным данным, он мог свести счеты с жизнью.

Станислав Петров являлся одним из родоначальников войск химзащиты в Советском Союзе. В частях химзащиты он служил с 1959 года. Он участвовал в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Был последним командующим войск химзащиты СССР с 1989-го по 1992 год и первым начальником войск радиационно-химической и биологической защиты России — вплоть до 2001 года. В 1991-м Петрову вручили Ленинскую премию, а в 2001 году он получил звание доктора военных наук.

Ранее в Республике Алтай сообщили о смерти приехавшего в отпуск бойца специальной военной операции (СВО).