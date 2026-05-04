Камнепад снес грузовик с дороги и попал на видео

В Китае камнепад снес с дороги грузовик и повредил несколько зданий

В Китае камнепад обрушился на дорогу, снес грузовик и повредил несколько домов. Об этом сообщает Need To Know.

Стихийное бедствие произошло 28 апреля недалеко от города Хэчи в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге страны. Огромные валуны обрушились на дорогу перед водителем легкового автомобиля. На видео, снятое видеорегистратором, попал момент, когда камни смяли и перевернули большегруз и врезались в многоэтажный дом.

Представители властей позже рассказали, что на первом этаже здания располагалась автомастерская, и там тоже раздавило несколько машин. Валуны с такой силой врезались в здание, что разбили бетон, обнажив арматуру. Камнепад также повредил несущие конструкции еще нескольких зданий рядом. В результате происшествия пострадали двое. Сейчас они находятся в больнице, их жизням ничего не угрожает.

В местном Управлении по чрезвычайным ситуациям заявили, что камнепад случился из-за сильных дождей. Из района стихийного бедствия пришлось эвакуировать 130 человек.

