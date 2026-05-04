Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:42, 4 мая 2026Из жизни

Камнепад снес грузовик с дороги и попал на видео

В Китае камнепад снес с дороги грузовик и повредил несколько зданий
Никита Савин
Никита Савин

В Китае камнепад обрушился на дорогу, снес грузовик и повредил несколько домов. Об этом сообщает Need To Know.

Стихийное бедствие произошло 28 апреля недалеко от города Хэчи в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге страны. Огромные валуны обрушились на дорогу перед водителем легкового автомобиля. На видео, снятое видеорегистратором, попал момент, когда камни смяли и перевернули большегруз и врезались в многоэтажный дом.

Представители властей позже рассказали, что на первом этаже здания располагалась автомастерская, и там тоже раздавило несколько машин. Валуны с такой силой врезались в здание, что разбили бетон, обнажив арматуру. Камнепад также повредил несущие конструкции еще нескольких зданий рядом. В результате происшествия пострадали двое. Сейчас они находятся в больнице, их жизням ничего не угрожает.

Материалы по теме:
Миллионы людей бегут от наводнений и ураганов. Как глобальное потепление угрожает человечеству миграционной катастрофой?
Миллионы людей бегут от наводнений и ураганов.Как глобальное потепление угрожает человечеству миграционной катастрофой?
31 октября 2022
«Море долго выбрасывало трупы» 70 лет назад цунами разрушило советский город. Как власти скрывали смерть тысяч человек?
«Море долго выбрасывало трупы»70 лет назад цунами разрушило советский город. Как власти скрывали смерть тысяч человек?
5 ноября 2022

В местном Управлении по чрезвычайным ситуациям заявили, что камнепад случился из-за сильных дождей. Из района стихийного бедствия пришлось эвакуировать 130 человек.

В июне 2025 года сообщалось, что жительница австралийского штата Новый Южный Уэльс случайно нашла свой холодильник с пивом после наводнения. Его унесло на 70 километров от дома женщины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дьявол кроется в деталях». Трамп нашел способ возобновить войну с Ираном. Как он может это сделать и чем это ему грозит?

    В Раде объяснили решение Зеленского объявить перемирие

    Стармер пригрозил Трампу и обратился к Европе

    В России изменили правила сдачи экзаменов на водительские права

    Раскрыты подробности массовой аварии с неуправляемым грузовиком на МКАД

    Над эстонской Нарвой заметили десятки летящих в сторону России БПЛА

    Зеленский объявил перемирие

    Мощное уничтожение украинской ББМ дроноводом сняли на видео

    Медведев дерзко высказался в адрес Зеленского и Пашиняна

    Реакция оператора «Формулы-1» на модель в микрошортах стала мемом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok