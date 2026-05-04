Лазарева призналась в непонимании происходящего в России

Лазарева заявила, что из-за эмиграции стала хуже понимать происходящее в России

Известная российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), живущая в Испании, призналась, что стала хуже понимать происходящее в России. Об этом она рассказала журналистке Нино Росебашвили (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов), ролик опубликован на YouTube.

«У нас фокус-то очень сильно изменился за пять лет, как мы уехали. Что там (в России — прим. «Ленты.ру») происходит? Мы можем только видеть какие-то тени на стене, а что там на самом деле происходит, непонятно», — заявила телеведущая.

В том же интервью Лазарева обвинила россиян в инфантильности. По мнению телезвезды, граждане России не умеют брать на себя ответственность и перекладывают ее на других.

Перед этим Лазарева объяснила переезд в Испанию. Она рассказала, что выбрала для жизни именно эту страну, так как там комфортный климат.