Мерц прокомментировал недовольство немцев его правительством

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что серьезно относится к недовольству граждан нынешним правительством страны. Об этом он сообщил в эфире телеканала ARD.

При этом политик отметил, что подобная ситуация не является необычной, поскольку критика и разочарования неизбежны, и другие правительства также с этим сталкивались. Он подчеркнул, что трудные времена и падения происходят постоянно.

«Лучшим выводом было бы доказать, что мы в этой коалиции дееспособны и можем принимать решения, отвечающие вызовам времени», — сказал Мерц.

Ранее в Германии более 360 тысяч человек приняли участие в демонстрациях, приуроченных к Первомаю, и потребовали отставки Мерца.