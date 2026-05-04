03:30, 4 мая 2026Мир

Мерц прокомментировал недовольство немцев его правительством

Мерц заявил, что серьезно относится к недовольству немцев правительством страны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Andreas Gora / Globallookpress.com

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что серьезно относится к недовольству граждан нынешним правительством страны. Об этом он сообщил в эфире телеканала ARD.

При этом политик отметил, что подобная ситуация не является необычной, поскольку критика и разочарования неизбежны, и другие правительства также с этим сталкивались. Он подчеркнул, что трудные времена и падения происходят постоянно.

«Лучшим выводом было бы доказать, что мы в этой коалиции дееспособны и можем принимать решения, отвечающие вызовам времени», — сказал Мерц.

Ранее в Германии более 360 тысяч человек приняли участие в демонстрациях, приуроченных к Первомаю, и потребовали отставки Мерца.

