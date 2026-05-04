15:31, 4 мая 2026Россия

Минобороны отчиталось о перехвате украинских БПЛА над Московским регионом

Минобороны России: За шесть часов системы ПВО сбили 90 беспилотников ВСУ
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали над Московским регионом. О перехвате украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что с 09:00 до 15:00 по московскому времени средства ПВО уничтожили 90 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Помимо Московского региона, дроны сбивали над территориями Белгородской, Смоленской, Нижегородской, Курской, Калужской, Тульской и Брянской областей, добавили в оборонном ведомстве.

В ночь на 4 мая, по данным оборонного ведомства, системы противовоздушной обороны сбили 117 украинских беспилотников. Массированной атаке подверглись 14 субъектов, среди которых Астраханская, Калужская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Ульяновская области и Московский регион.

