Монстр-трак въехал в толпу людей на шоу в Колумбии

В Колумбии монстр-трак врезался в толпу на шоу, погибли два человека

В Колумбии монстр-трак влетел в толпу зрителей во время автомобильного шоу. Об этом сообщает колумбийская радиостанция Blu Radio.

Трагедия произошла в городе Попаяне. По данным радиостанции, женщина-водитель при спуске после выполнения трюка не справилась с управлением, из-за чего автомобиль врезался в толпу. В результате погибли два человека, еще 37 получили ранения.

Ранее в американском городе Нью-Иберия автомобиль протаранил толпу людей, которые устроили парад в честь лаосского Нового года — буддийский праздник, посвященный лаосской культуре. Более 20 человек пострадали, среди них минимум четверо в критическом состоянии. Водитель задержан, в настоящее время полицейские выясняют его мотивы.