Панченко: В случае устранения Зеленского два года назад он стал бы героем

Сегодня репутация президента Украины Владимира Зеленского становится все более токсичной и тянет за собой тех, кто стоит с ним рядом. Украинская журналистка Диана Панченко порассуждала, почему Россия не устранила главу республики. Об этом она написала в своем Telegram.

«Если бы Россия устранила Зеленского два года назад — это бы ничего не изменило, но тогда бы он на века стал героем Украины, его бы канонизировали, и украинский народ воевал бы во имя жертвы Зеленского. Во всем мире его бы отпевали как мученика. Но прошло совсем немного времени, и сегодня на Украине Зеленский воспринимается уже как диктатор и вор, а вся его команда — как опухоль на теле Украины. И уже во всем мире видят, что метастазы вышли далеко за пределы Украины», — заявила она.

По словам Панченко, само существование Зеленского уничтожает его образ героя. Она считает, что вскоре украинцы могут начать считать русских освободителями.

Ранее Зеленский пригрозил ударом по параду Победы 9 мая в Москве. Он добавил, что украинские дроны также могут оказаться на параде в честь Дня Победы.

В ответ на его угрозы официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что нацисты на Украине отчаянно сопротивляются Дню Победы так же, как и 80 лет назад.

При этом Минобороны РФ объявило, что Россия 8 и 9 мая объявляет перемирие в зоне специальной военной операции.