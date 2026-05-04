В МИД ответили на угрозы Зеленского атаковать Москву в День Победы

Захарова: Нацисты на Украине отчаянно сопротивляются Дню Победы

Нацисты на Украине отчаянно сопротивляются Дню Победы так же, как и 80 лет назад. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Дню Победы 9 мая 80 лет назад отчаянно сопротивлялись нацисты. То же мы видим и сегодня», — сказала она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил ударом по Москве 9 мая. Он заявил, что украинские дроны также могут оказаться на параде в честь Дня Победы.

Впоследствии глава государства также рассказал, что Украина не получала официальных предложений о прекращении огня 9 мая. При этом он назвал подобную инициативу несерьезной.