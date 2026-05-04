Зеленский высказался о перемирии на 9 Мая

Зеленский: Украина не получала предложений о прекращении огня на 9 Мая

Украина не получала предложений о прекращении огня в зоне проведения специальной военной операции на 9 Мая. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, его слова приводит в Telegram телеканал «Новости.Live».

«С нами официально никто не связывался, ничего официально не предлагал», — сказал он.

Зеленский также назвал несерьезной идею об организации перемирия на период празднования Дня Победы. «Давайте остановимся на один день, чтобы провести парад — это несерьезно. У нас праздников нет», — отметил глава государства.

Ранее Зеленский пригрозил ударом по Москве 9 Мая. Он заявил, что украинские дроны также могут оказаться на параде в честь Дня Победы.