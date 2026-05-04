Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:58, 4 мая 2026Мир

На Западе объяснили появление слуха о готовящемся перевороте в России

Spectator: РФ не находится на пороге переворота, как утверждает разведка Европы
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Россия не находится на пороге переворота, как утверждает некая анонимная «европейская разведслужба», появление этого слуха больше похоже на психологическую операцию, нежели на серьезную оценку. Такое мнение выразил почетный профессор Школы славянских и восточноевропейских исследований Университетского колледжа Лондона Марк Галеотти в статье для The Spectator.

«Как бы резко западные лидеры ни обличали российскую дезинформацию, мы все же не должны делать вид, будто это не улица с двусторонним движением», — так автор материала прокомментировал внезапно возникшую в европейской прессе волну публикаций о готовящемся перевороте в РФ.

Эксперт также высмеял теорию, что организатором переворота может выступить бывший министр обороны, ныне секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу. Он выразил сомнения и по поводу утверждений разведки об организации системы безопасности президента РФ Владимира Путина, который, вопреки заявлениям, продолжает участвовать в публичных мероприятиях и проводит встречи, в том числе с иностранными чиновниками.

В Европе существует отчаянный спрос на некое чудесное завершение войны на Украине. Мысль о том, что Россия рухнет изнутри, вполне соответствует этому запросу. Это был бы далеко не первый случай, когда разведслужбы поддавались искушению дать своим хозяевам не то, что им нужно услышать, а то, что они хотят услышать», — заключил Галеотти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дьявол кроется в деталях». Трамп нашел способ возобновить войну с Ираном. Как он может это сделать и чем это ему грозит?

    Стал известен новый главный тренер сборной Украины по футболу

    Итальянский политолог возложил на Запад вину за войну в Донбассе

    На Западе объяснили появление слуха о готовящемся перевороте в России

    В Литве признали полное разрушение железных дорог

    На Западе заговорили о новой крупной победе Путина

    Маск обратился к создателю ChatGPT с угрозами

    Раскрыта причина смерти звезды сериала «Бандитский Петербург»

    Иран обвинил США в поджоге нефтяной зоны в ОАЭ

    В МИД Украины связали решение Зеленского о перемирии с одной целью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok