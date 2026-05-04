21:58, 4 мая 2026

Над эстонской Нарвой заметили десятки летящих в сторону России БПЛА

Александра Синицына
Над эстонской рекой Нарвой, пролегающей на границе с РФ, заметили десятки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), летящих в сторону российской территории. Низко над водой прошли не менее 25 БПЛА, сообщил очевидец, передает RT в Telegram-канале.

Как уточнил собеседник телеканала, инцидент произошел в ночь на 3 мая.

До этого в Генштабе Эстонии заявляли, что украинский беспилотник нарушил воздушное пространство страны.

Ранее Таллин обратился к Киеву с просьбой избежать падения сбитых во время атак на Россию беспилотников ВСУ на территории Эстонии. Из-за БПЛА, летящих на низких высотах, стране пришлось закупить новые радарные системы и системы противовоздушной обороны.

