Найдено природное средство для улучшения обмена веществ

Nutrients: Экстракт красного женьшеня улучшает обмен веществ и работу кишечника

Экстракт красного женьшеня может улучшать обмен веществ и поддерживать работу кишечника. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты в журнале Nutrients.

В эксперименте здоровым крысам в течение пяти недель давали экстракт красного женьшеня. У животных снизился уровень триглицеридов в крови, уменьшилась масса жировой ткани и улучшились показатели, связанные с состоянием печени. При этом масса тела и количество еды существенно не изменились.

Ученые также заметили, что женьшень менял состав кишечных бактерий. Он снижал количество потенциально вредных микроорганизмов и увеличивал число бактерий, которые помогают вырабатывать полезные вещества для кишечника и обмена веществ.

Дополнительно экстракт усиливал некоторые иммунные реакции, связанные с защитой организма. Авторы считают, что красный женьшень может быть перспективным природным средством для поддержки обмена веществ, но его действие нужно дополнительно изучить.

Ранее ученые выяснили, что экстракт малины помогает снижать проявления жировой болезни печени.