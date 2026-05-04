17:31, 4 мая 2026

Названы способы защиты умной машины от кибератаки

Эксперт Педанов назвал пять правил, которые защитят «умный» автомобиль
Марина Аверкина

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

О способах защиты умного автомобиля от кибератаки во время длительного простоя РИА Новости рассказал эксперт в области автомобильной кибербезопасности АО «ГЛОНАСС» Владимир Педанов.

Первым делом специалист посоветовал позаботиться о дополнительных охранных средствах. В России в настоящее время предлагается множество современных противоугонных систем. Главное — убедиться, что к установленной сигнализации или телематическому комплексу нет доступа у посторонних, объясняет специалист.

Сейчас распространена схема, когда преступники заранее приобретают такое оборудование, регистрируют его на свой телефон, после тщательно упаковывают, включая пленку, и перепродают как новый комплект. Педанов настоятельно рекомендует перед монтажом проверить наличие активных сессий. Если в машине установлена сим-карта, нужно проверить (зафиксировать) баланс и убедиться в стабильности канала связи. Эти нехитрые действия позволят владельцу удаленно отслеживать текущее состояние автомобиля.

Само приложение тоже нужно защитить. Эксперт рекомендует задать надежный пароль и обязательно включить двухфакторную аутентификацию — дополнительное подтверждение входа. Например, кодом из сообщения. Это усложнит мошенникам задачу: они не смогут войти в аккаунт и перехватить контроль над транспортным средством.

Перед тем как оставить машину надолго, эксперт советует отключить беспроводную сеть Wi-Fi в настройках мультимедийной системы. Если автомобиль поддерживает функцию PIN to Drive (ввод персонального кода для запуска двигателя), то активировать ее. Это не даст машине тронуться с места без пароля.

Ранее стало известно, что с 1 мая АЗС в России заработали по новым правилам. Главные изменения касаются оплаты и безопасности. Несоблюдение пяти правил грозит отказом в обслуживании.

