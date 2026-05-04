Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:43, 4 мая 2026Забота о себе

Некоторых людей предупредили об опасности гранатов

Диетолог Лоренц: Употребление гранатов может вызвать проблемы с ЖКТ
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Everyonephoto Studio / Shutterstock / Fotodom

Гранаты могут быть опасны для некоторых людей, хотя они и богаты антиоксидантами, клетчаткой, витамином C и калием, предупредили диетолог Мэгги Мун и Келси Лоренц. О том, кому нужно есть эти плоды с осторожностью, они рассказали в беседе с изданием Good Housekeeping.

По словам Мун, в первую очередь ограничить употребление гранатов нужно людям с болезнями почек, так как этот фрукт содержит много калия. В свою очередь, Лоренц отметила, что употребление гранатов или гранатового сока в больших количествах может вызвать проблемы с ЖКТ, например, диарею.

Материалы по теме:
«Стол №5»: меню, рецепты, что можно и нельзя есть
«Стол №5»:меню, рецепты, что можно и нельзя есть
18 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Кроме того, гранаты в чистом виде не рекомендуется есть диабетикам, так как они содержат много сахара. «Однако если добавить к ягодам или соку граната источником белка и жира (например, йогуртом), это может помочь стабилизировать уровень сахара в крови», — добавила Лоренц.

Ранее кардиохирург Джереми Лондон предостерег от употребления сладких газированных напитков. Он назвал их «жидкой смертью» из-за высокой калорийности и большого содержания сахара.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Известного советского военачальника нашли мертвым в Доме на набережной в Москве

    Буланова раскрыла отношение к песням о войне

    Появились новые подробности о назначениях после увольнения главы кавказского региона

    Российские войска продвинулись на ключевом направлении СВО

    Генсек НАТО раскрыл недовольство Трампа Европой

    Зеленский пригрозил ударом по параду Победы 9 мая в Москве

    «АвтоВАЗ» отправил коллектив в корпоративный отпуск

    На Западе испугались ответа России на пролет украинских дронов над Финляндией

    Австрия вышлет трех российских дипломатов по неожиданной причине

    Россияне устремились в школы кунг-фу в Китае ради тренировок по шесть часов в день

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok