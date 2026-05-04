14:23, 4 мая 2026

Необходимость импорта морепродуктов в Россию объяснили

Панин: Россия не может самостоятельно обеспечить внутреннее потребление рыбы
Вячеслав Агапов

Фото: Alesia.Bierliezova / Shutterstock / Fotodom

Россия не может самостоятельно обеспечить необходимый уровень внутреннего потребления рыбы. Так объяснил необходимость импорта морепродуктов председатель Рыбного союза Александр Панин, его слова приводит NEWS.ru.

Для подержания внутреннего потребления рыбы на уровне 28 килограммов на человека нужно вылавливать примерно 4,2 миллиона тонн рыбной продукции. При этом сейчас в стране добывают только 4,1 миллиона — без учета экспорта.

По данным Росрыболовства, текущее потребление составляет 25–26 килограммов на человека, что в пересчете на все население дает 3,8–3,9 миллиона тонн. Из них лишь 60 процентов поставляют отечественные рыбаки, оставшийся объем ввозят из-за рубежа.

Ранее стало известно, что по итогам первых двух месяцев 2026 года Турция резко нарастила поставки рыбы в Россию как в денежном, так и в физическом выражении. За отчетный период поставщики из страны НАТО отправили в Россию порядка 10 тысяч тонн рыбы на общую сумму 63 миллиона долларов. В натуральном выражении экспорт увеличился на 21 процент, а в денежном — на 17 процентов, уточнили аналитики Рыбного союза.

