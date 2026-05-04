17:14, 4 мая 2026

Старейшую в России косметическую фабрику захотели обанкротить

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Cast Of Thousands / Shutterstock / Fotodom

АО «Генезис» объявило о намерении подать иск о банкротстве старейшей в России косметической фабрики «Свобода». Поводом для претензий стал долг в размере 125 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на данные портала «Федресурс» пишет «Коммерсантъ».

В материале отмечается, что руководит «Генезисом» Алексей Четвергов — владелец и президент производителя напитков и продуктов питания «Черноголовка» («Черноголовка», «Любятово», Gipopo и другие).

«Свобода» выпускает такие товары, как зубные пасты «Фтородент» и «Пародонтол», средства по уходу за волосами «Экстел», краска для волос Gamma, крем «Балет» и другие. Компания основана на мощностях предприятия, открывшегося еще в дореволюционной России.

В производители подчеркнули, что намерены урегулировать претензии в установленном законом порядке. Тем не менее источники издания указывают, что на косметическом рынке ходят слухи о продаже «Свободы», причем одним из главных претендентов стали структуры «Черноголовки», хотя нынешние владельцы склоняются к другому варианту.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба (ФНС) подала в Арбитражный суд Хакасии иск о банкротстве местного производителя пива «Альпина» из-за долга в размере 7,2 миллиарда рублей.

