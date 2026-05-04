Новости спорта
11:18, 4 мая 2026Спорт

Оценены шансы ЦСКА обыграть «Спартак» в Кубке России после отставки Челестини

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Букмекеры оценили шансы ЦСКА обыграть «Спартак» в московском дерби в полуфинале Кубка России после отставки Фабио Челестини с поста главного тренера красно-синих. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Выход армейцев в следующий раунд оценивается коэффициентом 2,75. На победу ЦСКА в основное время можно поставить с коэффициентом 4,86.

Букмекеры считают фаворитом «Спартак». Выход красно-белых в финал оценивается коэффициентом 1,45. На победу спартаковцев в основное время можно поставить с коэффициентом 1,72.

Челестини был уволен 4 мая. Матч ЦСКА со «Спартаком» пройдет 6 мая и начнется в 20:00 по московскому времени.

