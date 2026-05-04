Брекоткин из «Уральских пельменей» высказался о своей популярности у молодежи

Юморист Брекоткин заявил, что слышал о своей популярности у молодежи

Участник юмористического проекта «Уральские пельмени» Дмитрий Брекоткин заявил, что знает о своей популярности у молодежи. Об этом он высказался в разговоре с изданием Super.

По словам Брекоткина, он слышал о том, что пользуется популярностью у молодежи. При этом звезда «Уральских пельменей» уточнил, что не следит за этим, потому что у него нет аккаунтов в соцсетях.

«Для меня это даже не темный лес, а мрак в комнате, где спряталась черная кошка, и ее не найти... Честно, я социально-сетевой труп, то есть холоден в цифровом плане. Это какая-то параллельная реальность, которая проходит мимо меня», — прокомментировал юморист свой успех у молодежи.

Ранее стало известно, что дочь Брекоткина Анастасия вышла замуж. Во время поздравления молодоженов на свадьбе артист расплакался.

В ноябре 2025 года сообщалось, что Брекоткин из «Уральских пельменей» стал новым кумиром молодежи. Соцсети заполонили ролики, в которых пользователи хвалили юмориста, называя его эталонным мужчиной.