Подразделения спецназа США начали отрабатывать сценарии атак на российские космодромы

Forbes: США обсуждают операцию спецназа на космодроме России из-за «Нудоля»

Подразделения специального назначения США отрабатывают сценарии атак на российские космодромы. Об этом пишет Forbes.

В публикации сообщается, что Пентагон считает ракетный комплекс «Нудоль» угрозой для американских спутников. По их данным, он может использоваться для поражения аппаратов на околоземной орбите.

Чтобы не допустить угрозу спутникам, спецназ США начал отрабатывать сценарии проникновения на космодром и уничтожения ракетного комплекса до его запуска в космос. Также директор по космической безопасности в фонде Secure World Foundation Виктория Самсон сравнила такую операцию с захватом президента Венесуэлы.

