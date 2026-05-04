10:46, 4 мая 2026Мир

Подразделения спецназа США начали отрабатывать сценарии атак на российские космодромы

Forbes: США обсуждают операцию спецназа на космодроме России из-за «Нудоля»
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Chuck Cook / USA TODAY Sports / Reuters

Подразделения специального назначения США отрабатывают сценарии атак на российские космодромы. Об этом пишет Forbes.

В публикации сообщается, что Пентагон считает ракетный комплекс «Нудоль» угрозой для американских спутников. По их данным, он может использоваться для поражения аппаратов на околоземной орбите.

Чтобы не допустить угрозу спутникам, спецназ США начал отрабатывать сценарии проникновения на космодром и уничтожения ракетного комплекса до его запуска в космос. Также директор по космической безопасности в фонде Secure World Foundation Виктория Самсон сравнила такую операцию с захватом президента Венесуэлы.

Ранее появились новые кадры операции спецназа США по захвату нефтяного танкера Veronica в Карибском море.

