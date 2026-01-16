Реклама

Появились новые кадры операции спецназа США по захвату нефтяного танкера Veronica

Опубликованы кадры операции спецназа США по захвату нефтяного танкера Veronica
Юлия Мискевич
Появились новые кадры операции спецназа США по захвату нефтяного танкера Veronica в Карибском море. Видео опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

Соединенные штаты Америки захватили еще один танкер, который может быть связан с Венесуэлой, в ночь на 16 января. С середины декабря 2025 года этот танкер стал уже шестым по счету судном, которое специализировалось на перевозке нефти.

Ранее стало известно, что в первые 11 дней января морской экспорт российской нефти рухнул на треть, с 455 тысяч тонн в сутки до 280 тысяч.

