Опубликованы кадры операции спецназа США по захвату нефтяного танкера Veronica

Появились новые кадры операции спецназа США по захвату нефтяного танкера Veronica в Карибском море. Видео опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

Соединенные штаты Америки захватили еще один танкер, который может быть связан с Венесуэлой, в ночь на 16 января. С середины декабря 2025 года этот танкер стал уже шестым по счету судном, которое специализировалось на перевозке нефти.

Ранее стало известно, что в первые 11 дней января морской экспорт российской нефти рухнул на треть, с 455 тысяч тонн в сутки до 280 тысяч.