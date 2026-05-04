Причинившие ущерб в миллионы рублей российскому городу чиновники отбыли наказание до суда

В Петербурге суд вынес приговоры по делу о хищении 280 млн руб. из бюджета

В Петербурге завершилось рассмотрение громкого уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на развитие городских информационных систем. Об этом пишет 78.ru.

Среди фигурантов — сотрудники Комитета по информатизации и связи и руководство подведомственного предприятия «СПб ИАЦ». Общая сумма ущерба, причиненного городу, превысила 280 миллионов рублей. В ходе прений прокурор запросил для фигурантов реальные сроки. Однако все подсудимые, кроме одного, признали вину, раскаялись и возместили ущерб. Общая сумма возмещения даже превысила заявленный гражданский иск на 7 миллионов рублей.

Как установил суд, в период с 2013 по 2018 год организованная группа, злоупотребляя служебным положением, похитила из бюджета более 244,9 миллиона рублей. Схема заключалась в завышении стоимости работ и услуг по государственным контрактам. Часть этих средств необоснованно перечислялась на счета подконтрольной фирмы «Тэсонэро компьютерс» за услуги, которые фактически не оказывались. Затем, с 2017 по 2019 год, члены группы отмыли около 38 миллионов рублей, чтобы придать их происхождению видимость законности.

12 фигурантам вынесли приговор. Некоторые из них, включая бывшего главу комитета по информатизации Иван Громов, уже отбыли наказание полностью, потому что время в СИЗО и под домашним арестом было зачтено.

