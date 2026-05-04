14:02, 4 мая 2026

Незаконно полученные миллионы российского чиновника попали на видео

В Ставропольском крае суд приговорил экс-замглавы управления Россельхознадзора
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов

В Ставропольском крае суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима бывшего заместителя руководителя управления Россельхознадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу за получение взятки. Миллионная взятка попала на видео, которым с «Лентой.ру» поделились в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

На кадрах видно, как на столе у сотрудников ведомства лежат пятитысячные купюры. Сначала правоохранители их фотографируют, а потом смотрят под специальной лампой.

В октябре 2025 года осужденный исполнял обязанности руководителя управления. Тогда он узнал о выявленных нарушениях на землях сельскохозяйственного назначения. Частная компания должна была их устранить и заплатить в бюджет края более 24 миллионов рублей. По версии следствия, чиновник предложил директору фирмы заплатить ему три миллиона рублей, тогда все нарушения с компании снимут.

Директор коммерческой организации сообщил о противоправной деятельности фигуранта, после чего чиновник был задержан при получении взятки. На его имущество наложили арест на сумму более 23,5 миллиона рублей. Осужденного также оштрафовали на 30 миллионов рублей.

Ранее во Владивостоке суд приговорил к 10 годам лишения свободы бывшего заместителя руководителя Дальневосточного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) за взятки.

