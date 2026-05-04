18:31, 4 мая 2026Интернет и СМИ

Раскрыта схема мошенничества перед 9 Мая с данными о пропавшем на войне родственнике

Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

В преддверии 9 Мая мошенники придумали новую схему обмана россиян. Злоумышленники выдают себя за представителей поисковых отрядов, которые якобы нашли сведения о пропавшем во время Великой Отечественной войны (ВОВ) родственнике. Об этом NEWS.ru рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Суть схемы: от имени поисковиков злоумышленники шлют сообщения, в которых утверждают, что отыскали данные о пропавшем в 1941–1945 годах военном. Они просят перейти по ссылке, после — отправить код из СМС. На самом деле граждане попадают на фишинговый сайт, имитирующий архивный ресурс, где собирают персональные данные», — сказал он.

Аферисты, как обычно, таким образом пытаются получить доступ к аккаунту на портале «Госуслуги». Именно этой цели и позволяет им достичь код из СМС. В этой связи, напомнил Щербаченко, нельзя переходить по подозрительным ссылкам и диктовать коды из сообщений.

Ранее член комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин сообщал, что злоумышленники перед Днем Победы пользуются и другими схемами обмана. К примеру, они обещают ветеранам выплаты и подарки, якобы приглашают на парад или вручение наград, просят поддержать благотворительную акцию.

