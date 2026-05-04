Раскрыта судьба почти 470 миллионов акций российского агрохолдинга

12:24, 4 мая 2026

Суд арестовал 470 млн акций «Русагро» по иску ГП к главе холдинга Мошковичу
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Москве Хамовнический суд арестовал почти 470 миллионов акций «Русагро» по иску Генпрокуратуры (ГП) к главе холдинга Вадиму Мошковичу об изъятии его активов. Об этом сообщают РИА Новости.

В имеющихся в распоряжении агентства материалах указано: «Наложить обеспечительные меры на 469 миллионов 702 тысячи 161 штук обыкновенных акций ПАО "Группа "Русагро", зарегистрированных за Мошковичем Вадимом Николаевичем».

По данным агентства, в понедельник, 4 мая, суд провел беседу по иску в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что стоимость акций холдинга «Русагро» упала ниже 100 рублей после нового антикоррупционного иска к основателю агрохолдинга Вадиму Мошковичу.

15 апреля стало известно, что суд наложил обеспечительные меры на банковские счета и аффилированные активы Мошковича. Общая сумма попавших под арест активов составила более 6,7 миллиарда рублей.

