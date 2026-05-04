Силовые структуры
09:06, 4 мая 2026

Раскрыты подробности приговора лидерам знаменитой в России секты Виссариона

Осужденные лидеры секты Виссариона отбывают наказание в Иркутске и Норильске
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Сергей Тороп

Сергей Тороп. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Осужденные на 12 лет лидеры знаменитой в России секты «Церковь последнего завета» («Община Виссариона») отбывают наказание в Иркутске и Норильске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя стороны защиты Сергея Кречетова.

Речь идет о Сергее Торопе, Владимире Ведерникове и Вадиме Редькине.

По словам Кречетова, Тороп отбывает наказание в Иркутске, Редькин — в Норильске, а Ведерников — в Красноярском крае.

30 июня 2025 года суд в Новосибирске приговорил фигурантов к срокам до 12 лет лишения свободы. До момента задержания в 2020 году осужденные причинили 16 потерпевшим моральный вред, шести лицам — тяжкий вред здоровью и одному — средней тяжести.

