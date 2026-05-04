Россия
07:04, 4 мая 2026Россия

Россиян предупредили о снижении пенсии в одном случае

Доцент Иванова-Швец: Пенсионер потеряет надбавки к пенсии при переезде с Севера
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Global Look Press

Россияне могут потерять часть пенсии при переезде в другой регион страны. Об этом в интервью агентству «Прайм» предупредила доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По ее словам, главные изменения касаются «северных» надбавок. При переезде в обычный регион районный коэффициент исчезает. При этом пенсия может и вырасти, если пенсионер переезжает в регион с более высоким прожиточным минимумом.

«Если пенсионер переезжает из Ярославской области, где его пенсия с доплатой составляет 16 287 рублей, в Московскую область — 17 446 рублей, пенсия увеличится. При переезде в регион с более низким прожиточным минимумом — уменьшится», — отметила она.

Ранее в России перечислили полный список льгот для пенсионеров. В 2026 году пенсионеры могут использовать несколько налоговых послаблений, часть из них действует по всей России, часть оформляется по региональным условиям.

