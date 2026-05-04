Россиян предупредили об опасных ягодах

Биолог Воробьев: Опасные ягоды в лесу легко спутать с первыми съедобными

Опасные ягоды в лесу весной и в начале лета легко спутать с первыми съедобными плодами. Об этом предупредил россиян биолог Михаил Воробьев, пишет RT.

«Сейчас самая первая съедобная ягода — жимолость в начале июня. Вот, собственно говоря, самое первое. Потом уже дальше будет большое-большое разнообразие», — рассказал эксперт.

К опасным ягодам, которые тоже достаточно рано появляются в лесу, Воробьев отнес волчье лыко (их также называют волчьими ягодами). Эти плоды красного цвета выглядят аппетитно и чем-то похожи на смородину, но малосъедобны, подчеркнул биолог.

Также не стоит употреблять в пищу ягоды вороний глаз, которые внешне напоминают голубику. «В отличие от голубики, это травянистое растение», — отметил Воробьев. Чуть позже в лесах также появятся ягоды ландышей. «Вид тоже очень аппетитный, красный, но они содержат сердечные гликозиды и поэтому могут вызвать проблемы с сердцем, вплоть до остановки», — заключил специалист.

Ранее доцент кафедры биоэкологии и биологической безопасности университета «Росбиотех» Татьяна Ноздрина предупредила, что опасным также является и лютик едкий, или «куриная слепота». Он вызывает раздражение на коже и слизистых оболочках, а в редких случаях — некротические поражения.