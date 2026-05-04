Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:28, 4 мая 2026Экономика

Россиян предупредили об опасных ягодах

Биолог Воробьев: Опасные ягоды в лесу легко спутать с первыми съедобными
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
«Вороний глаз»

«Вороний глаз». Фото: Migas / wikipedia

Опасные ягоды в лесу весной и в начале лета легко спутать с первыми съедобными плодами. Об этом предупредил россиян биолог Михаил Воробьев, пишет RT.

«Сейчас самая первая съедобная ягода — жимолость в начале июня. Вот, собственно говоря, самое первое. Потом уже дальше будет большое-большое разнообразие», — рассказал эксперт.

К опасным ягодам, которые тоже достаточно рано появляются в лесу, Воробьев отнес волчье лыко (их также называют волчьими ягодами). Эти плоды красного цвета выглядят аппетитно и чем-то похожи на смородину, но малосъедобны, подчеркнул биолог.

Также не стоит употреблять в пищу ягоды вороний глаз, которые внешне напоминают голубику. «В отличие от голубики, это травянистое растение», — отметил Воробьев. Чуть позже в лесах также появятся ягоды ландышей. «Вид тоже очень аппетитный, красный, но они содержат сердечные гликозиды и поэтому могут вызвать проблемы с сердцем, вплоть до остановки», — заключил специалист.

Ранее доцент кафедры биоэкологии и биологической безопасности университета «Росбиотех» Татьяна Ноздрина предупредила, что опасным также является и лютик едкий, или «куриная слепота». Он вызывает раздражение на коже и слизистых оболочках, а в редких случаях — некротические поражения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Взрыв и пожар произошли на судне в Ормузском проливе

    Пассажир напал на члена экипажа и попытался ворваться в кабину пилотов на рейсе в США

    Оценены шансы «Арсенала» выйти в финал Лиги чемпионов

    Найдено природное средство для улучшения обмена веществ

    Макдональд назвал решение Китая об игнорировании санкций США хорошей новостью для России

    Много лет занимавший пост министра Пивкин продолжил борьбу со своим приговором

    В Германии автомобиль въехал в толпу людей

    Певица Ханна резко отреагировала на шутку мужа по поводу ее внешности

    Обвиненный в изнасилованиях младший брат Карла III станет дедом в четвертый раз

    Дачникам раскрыли порядок действий при боли в суставах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok