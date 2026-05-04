Россия
16:23, 4 мая 2026

Россиянам назвали наиболее выгодные месяцы для отпусков

Роскачество: Выбор месяца для отпуска влияет на доход
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: M-Production / Shutterstock / Fotodom

Выбор месяца для отпуска напрямую влияет на доход граждан. О том, в какие месяцы россиянам выгоднее всего отдохнуть, рассказали в беседе с RT эксперты департамента организационного развития Роскачества.

Гражданам напомнили, что, в соответствии с Трудовым кодексом (ТК РФ), отпуск оплачивается исходя из среднего заработка за последние 12 месяцев, при этом отпускные рассчитываются по календарным дням, а заработная плата — по рабочим.

«Именно поэтому на практике наиболее выгодными считаются месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. Как правило, это июль, август и — в зависимости от года и производственного календаря — сентябрь», — заявили в ведомстве. Там пояснили, что в такие периоды сотрудник теряет в доходе меньше, поскольку разница между «стоимостью» рабочего и отпускного дней минимальна.

При этом традиционно пик отпусков приходится на июль-август. «Это связано не только с погодой, но и с социальными факторами: школьные каникулы, корпоративные графики отпусков, а также устоявшееся представление о классическом летнем отдыхе», — заявили в Роскачестве.

Однако там отметили, что с точки зрения рационального подхода сентябрь часто оказывается недооцененным вариантом: погода в этот месяц часто сохраняется довольно комфортной, а нагрузка на туристическую инфраструктуру снижается.

Ранее россиянам назвали бюджетные направления для отпуска в стране весной 2026 года. С марта по май жилье обойдется дешевле всего в южных регионах. В десятке лидеров также оказались Новосибирск (3,8 тысячи рублей), Адлер (3,9 тысячи), Минеральные Воды (4 тысячи), Тверь (4 тысячи), Махачкала (4,1 тысячи), Благовещенск (4,1 тысячи) и Калуга (4,2 тысячи).

