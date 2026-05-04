Россиянам подсказали регионы с самым быстрым ростом зарплат

РИА Новости: Быстрее всего зарплаты вырастут в ЯНАО

Первым российским регионом, где зарплата половины работников будет больше 200 тысяч рублей, станет Ямало-Ненецкий автономный округ. Также подобный рост ожидается в Чукотском автономном округе и Татарстане, сообщает РИА Новости.

Как считают эксперты, в девяти субъектах РФ медианная зарплата, очищенная от НДФЛ, в начале текущего года превышала 100 тысяч рублей в месяц. В то же время, еще в шести регионах она была в диапазоне от 70 до 100 тысяч рублей. Зачастую высокие зарплаты фиксируют в удаленных районах севера и крупнейших федеральных городах, где рост цен наиболее заметен.

Согласно открытым опросам, сумма в 200 тысяч рублей для большого количества работающих сограждан является фактором «достойного заработка», к которому они стремятся.

Кроме того, в пятерку регионов с минимальным сроком достижения зарплаты вошли Чукотка, Татарстан, Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ.

Ранее эксперты сообщили, что в России средняя зарплата в девяти отраслях превысила 150 тысяч рублей. Наиболее высокая зарплата оказалась у сотрудников табачных производств. В топ также вошли финансисты и страховщики, а также специалисты в сфере добычи нефти и газа и сотрудники, задействованные в IT.