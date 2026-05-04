Россиянин спрятал понравившуюся ему женщину в подвал

В Ангарске 44-летний россиянин получил 5 лет за похищение женщины

В Ангарске 44-летний местный житель, обвиняемый в незаконном лишении свободы понравившейся ему женщины, получил пять лет колонии. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России.

По данным следствия, 25 октября 2024 года мужчина устроил застолье со своей знакомой в частном доме поселка Меге. После небольших посиделок женщина захотела уйти, но мужчина воспротивился. Возникла ссора, в ходе которой мужчина нанес гостье несколько ударов, пригрозил расправой, а затем затолкал ее в подвал и накинул на дверь замок. Дождавшись, когда ее похититель уснет, женщина выбралась на волю и обратилась к силовикам.

