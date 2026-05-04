10:59, 4 мая 2026Россия

Россиянка попала в больницу с гепатитом после лечения в частной стоматологии

Майя Назарова

Фото: K2L Family Stock / Shutterstock / Fotodom

Женщина попала в больницу с острым гепатитом после лечения в частной стоматологии в Севастополе. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на волне».

После жалобы россиянки в «Стоматологию №2» на улице Лебедя пришли сотрудники Роспотребнадзора. Специалисты выявили в клинике ряд недочетов в условиях хранения расходных материалов, инструктаже персонала.

Представителя клиники вызвали в суд, но он попросил отложить заседание, поскольку уехал на стоматологическую выставку. Решение о закрытии на 90 дней приняли без него. Руководство медучреждения уверено, что сотрудники Роспотребнадзора действовали некомпетентно. По их версии, в их клинике никто заразиться не мог.

Ранее стало известно, что 35-летнюю женщину экстренно прооперировали в Москве после удаления зубов мудрости в частной стоматологии.

