19:24, 4 мая 2026

Российские подростки массово ринулись делать завивку волос

Shot: За последний год завивку волос сделали сотни российских подростков
Мария Винар

Фото: Noémie Roussel / Unsplash

Российские подростки массово ринулись делать завивку волос. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

Мастера салонов красоты рассказали, что за последний год процедуру сделали сотни молодых людей. По мнению экспертов, это связано с тем, что российские зумеры не боятся экспериментов со стилем и не зависят от чужого мнения.

Так, по данным канала, около 80 процентов подростков отдают предпочтение биозавивке, поскольку кудри после нее выглядят естественными. Что касается химической завивки, то ее делают реже. Причина — сухость волос после процедуры.

В августе 2024 года сообщалось, что прическа с кудрями как у американского и французского актера Тимоти Шаламе стала трендом у молодежи. По словам стилиста и амбассадора средств для укладки American crew Эндрю Зумбо, мальчики-подростки выбирают указанную стрижку, поскольку она не требует особого ухода.

